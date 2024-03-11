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11:30, 11 марта 2024 года В Орле на участке от автовокзала до Тургеневского моста по-прежнему не ходят троллейбусы Отсутствие электротранспорта привело к скоплению людей на остановках.





В связи с повторным выходом из строя подстанции, обеспечивающей напряжение в контактной сети на участке от автовокзала до Тургеневского моста, в Заводском районе Орла по-прежнему не ходят троллейбусы. Как отмечают в сообществе "Общественный транспорт Орла онлайн", отсутствие электротранспорта привело к скоплению людей на остановках утром 11 марта. С потоком пассажиров маршрутки не справлялись.



Напомним, что проблема возникла в воскресение 10 марта. Троллейбусы №6 курсировали только на участке улица Горького - Трилистник. Троллейбусы №5 работали без изменений. Сроки восстановления подстанции неизвестны.



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