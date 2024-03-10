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10:02, 10 марта 2024 года В Орле троллейбусы разворачиваются около Трилистника Причина в повторном выходе подстанции из строя.





В связи с повторным выходом из строя подстанции, обеспечивающей напряжение в контактной сети на участке от автовокзала до Тургеневского моста, троллейбусы вновь разворачиваются около Трилистника. Об этом сообщает сообщество в "ВКонтакте" "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru".



Троллейбус №6 сейчас курсирует только на участке ул. Горького – Трилистник. Троллейбусы №5 работают без изменений.



Сроки восстановления подстанции неизвестны.

"Предупреждаем вас о переполненном транспорте в "пиковые" часы, курсирующем между Заводским и Советским районами", – сообщили в группе.





Артем Ежаков



