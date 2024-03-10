В Орле троллейбусы разворачиваются около Трилистника
Причина в повторном выходе подстанции из строя.
В связи с повторным выходом из строя подстанции, обеспечивающей напряжение в контактной сети на участке от автовокзала до Тургеневского моста, троллейбусы вновь разворачиваются около Трилистника. Об этом сообщает сообщество в "ВКонтакте" "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru".
Троллейбус №6 сейчас курсирует только на участке ул. Горького – Трилистник. Троллейбусы №5 работают без изменений.
Сроки восстановления подстанции неизвестны.
"Предупреждаем вас о переполненном транспорте в "пиковые" часы, курсирующем между Заводским и Советским районами", – сообщили в группе.