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10:00, 11 марта 2024 года Врачи областной больницы проконсультируют пациентов в двух районах Орловщины Выездные приемы состоятся 14 и 21 марта.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

На Орловщине продолжаются плановые выезды врачей областной клинической больницы в районы для проведения консультаций. В марте медики из Орла осмотрят жителей Новосильского и Корсаковского районов. Выезды запланированы на 14 и 21 марта.



Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, в 2023 году специалисты областной консультативной поликлиники совершили более 20 плановых выездов в центральные районные больницы, где осмотрели 1200 пациентов. Часть из них направили на госпитализацию в областную клиническую больницу для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.



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Сергей Мерцалов



