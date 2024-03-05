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18:00, 5 марта 2024 года

Врачи областной больницы возобновили выезды в районы Орловщины

Специалисты отправились в Покровскую ЦРБ.



Врачи орловской областной клинической больницы возобновили выезды в районы Орловской области для проведения плановых консультаций. В 2023 году такими бригадами специалистов было осмотрено более тысячи пациентов. В 2024 году первый выезд состоялся в Покровскую ЦРБ.

Местные жители записывались заранее и ждали приема. Консультацию можно получить не выезжая из района.

Нам обязательно корректировака нужна, мы бы сдавали анализы, нам назначили лечение. Очень неудобно нам ездить в Орел, - поделилась жительница Покровского района Ольга Минаева.

На выезд приглашают тех врачей, в чьей помощи нуждаются чаще всего. В Покровку приехали окулист, эндокринолог и кардиолог. К последнему – самая длинная очередь.

В основном, конечно, к нам идут пациенты, перенесшие инфаркт, которыми тоже мы занимаемся, - отметила врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы Ирина Коченова.

Областная больницы уже составила график выездов своих врачей в районы на год. Они будут как минимум ежемесячные. Планируется посетить все ЦРБ региона.


Елена Литинская
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