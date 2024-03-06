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19:30, 6 марта 2024 года В Орле продолжается строительство межвузовского кампуса На стройплощадке вовсю работает техника.



Фото: Ольга Пилипенко

В Орле стартовали работы по возведению межвузовского кампуса. Это масштабный инфраструктурный проект на базе Орловского государственного университета имени Тургенева. Строительную площадку посетила депутат Госдумы РФ от Орловской области Ольга Пилипенко.



- В рамках парламентского контроля мы посетили строительство межвузовского кампуса в Орле. Сейчас идут работы по закладке фундамента. На стройплощадке вовсю работает техника, - сообщила она в своем телеграм-канале.



После 2026 года тут появится настоящий студенческий город с современными лабораториями, общежитиями, культурным центром. Будет построен стадион, инфраструктура для спорта и отдыха.



- Это место станет важной точкой притяжения для студентов сразу шести орловских ВУЗов, а также для студентов, молодых преподавателей и ученых Орловской области и соседних регионов, - подчеркнула Ольга Пилипенко.



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Сергей Мерцалов



