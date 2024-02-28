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9:55, 28 февраля 2024 года В Орле стартовали подготовительные работы по строительству кампуса Специалисты приступили к подключению инженерных сетей.



Фото: "Вести-Орел"

На Наугорском шоссе Орла начались подготовительные работы по строительству межвузовского кампуса. Специалисты в настоящее время заняты подключением инженерных сетей.



Обустраивается временное ограждение строительной площадки и бытовой городок. Основные работы планируют начать во втором квартале 2024 года.



Напомним, на реализацию проекта выделено порядка 10 миллиардов рублей. Общая площадь кампуса составит 205 тысяч квадратных метров. На территории университета появится учебно-лабораторный корпус, общежития на 1,5 тысячи человек, котельная, футбольный стадион с искусственным газоном. Объект планируют сдать в 2026 году.





Сергей Силаев



