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16:30, 6 марта 2024 года

Орловские выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в июне

При этом выбрать лучший результат после двух попыток сдачи экзамена не получится.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор. Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится, - заявил руководитель ведомства.

При этом, по словам главы Рособрнадзора, выпускники должны учитывать, что выбрать лучший результат после двух попыток сдачи экзамена не получится. В ближайшие два месяца будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и его расписание.

Напомним, что с предложением дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.


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Сергей Мерцалов
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