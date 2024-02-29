Орловские школьники смогут пересдать ЕГЭ

Дать такую возможность ученикам предложил президент России Владимир Путин.
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Глава государства предложил разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Об этом ВладимирПутин сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.
Президент также потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются, а родители вынуждены нанимать для детей репетиторов. По словам Путина, механизм единого госэкзамена в России должен совершенствоваться. Глава государства добавил, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.