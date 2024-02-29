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15:30, 29 февраля 2024 года Орловские школьники смогут пересдать ЕГЭ Дать такую возможность ученикам предложил президент России Владимир Путин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Глава государства предложил разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Об этом Владимир Путин сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.



Президент также потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются, а родители вынуждены нанимать для детей репетиторов. По словам Путина, механизм единого госэкзамена в России должен совершенствоваться. Глава государства добавил, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.





Сергей Мерцалов



