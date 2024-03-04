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17:00, 4 марта 2024 года На Кубке России по волейболу среди ветеранов в Орле работает музей Экспозиция собрана энтузиастом Михаилом Куманцовым.







В Орле проходят матчи Кубка России по волейболу среди ветеранов. Турнир подобного уровня проходит в нашем городе второй год подряд.



Кроме ярких схваток на площадке зрителям предлагают посмотреть настоящий волейбольный музей – экспозиция собрана энтузиастом Михаилом Куманцовым.



Автор выставки готов передать экспонаты в музей волейбола, который, как он надеется, будет создан в России.



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В Орле проходит кубок по волейболу среди ветеранов













Анастасия Дорохова



