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13:45, 3 марта 2024 года В Орле проходит кубок по волейболу среди ветеранов Турнир областная столица принимает второй год подряд.







Открытие соревнований по волейболу среди ветеранов посетил олимпийский чемпион 1980 года Александр Савин. Прославленный спортсмен успел рассказать и о книге, презентация которой состоялась на турнире в Орле.



– До этого я смотрел матч. Играли Локомотив и Кузбасс. Вы играете лучше, - открыл турнир Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы Александр Савин.



Всего в течение двух недель на орловский паркет выйдут 60 команд.





Анастасия Дорохова



