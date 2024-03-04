Главная » Новости



8:00, 4 марта 2024 года В Орле организуют виртуальную экскурсию по школе на Зеленина Учебное заведение смогут оценить все желающие.



Фото: архив "Вестей"

Школа №53 Орла 2 марта открыла свои двери для учеников в очном формате. Родители и будущие ученики побывали на экскурсии. Самая большая школа региона готовится к открытию.



Теперь, чтобы оценить новую школу, не нужно будет выходить из дома. Экскурсию по учебному заведению организуют онлайн.



– А совсем скоро на странице школы №53 появится виртуальная экскурсия по учреждению. Отправиться в нее, не выходя из дома, смогут все желающие, - сообщили в пресс-службе администрации города Орла.



Напомним, работу школа начнет 1 сентября. В ней будут учиться 1225 ребят.



ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



Школа на Зеленина в Орле открыла двери для учеников





Сергей Силаев



