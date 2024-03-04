В Орле организуют виртуальную экскурсию по школе на Зеленина

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8:00, 4 марта 2024 года
В Орле организуют виртуальную экскурсию по школе на ЗеленинаУчебное заведение смогут оценить все желающие.
Фото: архив "Вестей"
Школа №53 Орла 2 марта открыла свои двери для учеников в очном формате. Родители и будущие ученики побывали на экскурсии. Самая большая школа региона готовится к открытию.
Теперь, чтобы оценить новую школу, не нужно будет выходить из дома. Экскурсию по учебному заведению организуют онлайн.
– А совсем скоро на странице школы №53 появится виртуальная экскурсия по учреждению. Отправиться в нее, не выходя из дома, смогут все желающие, - сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
Напомним, работу школа начнет 1 сентября. В ней будут учиться 1225 ребят.
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Школа на Зеленина в Орле открыла двери для учеников
Сергей Силаев
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