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14:05, 2 марта 2024 года По школе на улице Зеленина в Орле состоялась большая экскурсия Ее посетили будущие ученики и их родители.



Фото: Анна Вайсергисер

В Орле 2 марта прошла экскурсия по школе на улице Зеленина. Это самая большая школа в городе, сейчас она готовится к открытию. Ее посетили будущие ученики и их родители.



Посетители прогулялись по четырем этажам здания, осмотрели кабинеты, актовый и спортивный залы, школьное кафе, медблок, библиотечный центр, помещение и спальни для групп продленного дня. Помещения уже оснащены мебелью, оборудованием. В школе увеличена ширина дверных проемов для удобства детей-колясочников, оборудован специальный лифт, пандусы. В учебном заведении смонтирована охранная сигнализация, пожарная, а также система видеонаблюдения.



- Школа на 1225 мест уже получила лицензию на осуществление образовательной деятельности и в сентябре готовится распахнуть свои двери для учеников. Я уверен, позитивная и яркая образовательная среда вдохновит ребят на учебу, творчество и подарит лучшие воспоминания о школьных годах, - прокомментировал мэр Орла Юрий Парахин.







Ольга СУПОНЕВА



