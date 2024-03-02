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14:05, 2 марта 2024 года

По школе на улице Зеленина в Орле состоялась большая экскурсия

Ее посетили будущие ученики и их родители.

Фото: Анна Вайсергисер

В Орле 2 марта прошла экскурсия по школе на улице Зеленина. Это самая большая школа в городе, сейчас она готовится к открытию. Ее посетили будущие ученики и их родители. 

Посетители прогулялись по четырем этажам здания, осмотрели кабинеты, актовый и спортивный залы, школьное кафе, медблок, библиотечный центр, помещение и спальни для групп продленного дня. Помещения уже оснащены мебелью, оборудованием. В школе увеличена ширина дверных проемов для удобства детей-колясочников, оборудован специальный лифт, пандусы. В учебном заведении смонтирована охранная сигнализация, пожарная, а также система видеонаблюдения. 

- Школа на 1225 мест уже получила лицензию на осуществление образовательной деятельности и в сентябре готовится распахнуть свои двери для учеников. Я уверен, позитивная и яркая образовательная среда вдохновит ребят на учебу, творчество и подарит лучшие воспоминания о школьных годах, - прокомментировал мэр Орла Юрий Парахин. 



Ольга СУПОНЕВА
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