Главная » Новости



17:00, 29 февраля 2024 года Орловская область сможет сохранить 20 миллиардов рублей Федеральное правительство спишет 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.



Фото: архив

Во время послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию 29 февраля, глава государства заявил, что российским регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам.



– Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, - сказал Владимир Путин.



Сенатор от Орловской области Василий Иконников отметил, что списание части задолженности позволит орловскому региону сэкономить порядка 20 миллиардов рублей до 2028 года и направить их на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. Область получит дополнительные ресурсы для развития и создания рабочих мест на новых производствах.





Сергей Силаев



