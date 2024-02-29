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16:15, 29 февраля 2024 года Сенатор Василий Иконников прокомментировал послание президента Глава государства обратился к Федеральному Собранию 29 февраля.



Фото: Василий Иконников

Сенатор от Орловской области Василий Иконников отреагировал на послание главы государства в телеграм-канале. Он отметил, что все отмеченные позиции направления развития страны были обозначены: начиная от поддержки бойцов СВО и их семей, социальной поддержки детства, ремонта и строительства школ и детских садов, импортозамещения и мер по развитию сельских территорий до перехода к долгосрочному планированию экономики на шестилетний период.



– Для нас важно, что президент поставил задачу снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. К примеру, федеральное Правительство спишет с бюджета Орловской области две трети задолженности региона по бюджетным кредитам, - отметил Иконников.



Мера, озвученная главой государства, позволит сохранить Орловской области порядка 20 миллиардов рублей. Деньги будут направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.





Сергей Силаев



