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19:00, 29 февраля 2024 года В Орловской области работники культуры смогут получить миллион рублей Это станет возможным благодаря новой федеральной программе.



Фото: архив "Вестей"

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 29 февраля объявил о запуске программы "Земский работник культуры" в России по аналогии с "Земским учителем", "Земским фельдшером" и "Земским доктором".



– Специалисты, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и в Новороссии эта сумма будет выше – два миллиона рублей, - заявил глава государства.



Губернатор Орловской области уже прокомментировал послание президента. Андрей Клычков отметил, что оно отличается от других посланий и имеет огромное значение для Орловской области.











Сергей Силаев



