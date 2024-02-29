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14:59, 29 февраля 2024 года

Андрей Клычков прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Губернатор Орловской области лично присутствовал на мероприятии.


Видео: телеграм-канал Андрея Клычкова

Глава Орловской области Андрей Клычков прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Клычков отметил, что оно принципиально отличается от других посланий и имеет огромное значение для Орловской области.

Главными темами сегодняшнего выступления Президента стали необходимость крепкого суверенитета и существенное увеличение мер социальной поддержки. В российском обществе всегда превалировали чувства взаимоподдержки и солидарности, но теперь это станет нашей настоящей национальной идеей, - подчеркнул глава региона.

Также губернатор отметил появление в России пяти новых национальных проектов, списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам для регионов, благоустройство общественных пространств, поддержку агропромышленного комплекса, бизнеса и современных цифровых технологий.


Сергей Силаев
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