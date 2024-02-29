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13:15, 29 февраля 2024 года

Орловские семьи смогут воспользоваться маткапиталом до 2030 года

О продлении программы объявил президент России Владимир Путин.

Фото: архив "Вести-Орел"

В России продлили программу материнского капитала. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию 29 февраля.

Путин напомнил, что сейчас 630 тысяч рублей выдается от государства при рождении первенца. Еще 202 тысячи при рождении второго ребенка. Программу материнского капитала он предложил продлить как минимум до 2030 года.

- Выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года, деньги на это есть, - сказал президент.

Кроме того, глава государства анонсировал новый нацпроект под названием "Семья". В регионы с низкой рождаемостью, по его словам, направят не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить программы поддержки семей.

Напомним, что в 2023 году в Орловской области маткапиталом воспользовались 4 894 семьи. Из них 3 420 семей - улучшили жилищные условия. 



Сергей Мерцалов
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