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9:00, 25 января 2024 года Почти пять тысяч орловских семей использовали маткапитал в 2023 году Большая часть потратила средства на улучшение жилищных условий.



Фото: архив

В 2023 году в Орловской области 4 894 семьи воспользовались семейным капиталом. Такие данные публикует тг-канал "Телеграммы из Орла". Из этих семей: 3 420 - улучшили жилищные условия;

1335 - оформили ежемесячную выплату из средств маткапитала;

711 - направили капитал на образование детей;

10 - использовали деньги на накопительную пенсию;

1 - распорядился направить средства на социальную адаптацию в обществе ребенка-инвалида. Использовать материнский капитал можно не выходя из дома. Для этого нужно заполнить электронное заявление на портале Госуслуг.





Сергей Силаев



