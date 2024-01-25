четверг 25.01.2024 12:51:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:00, 25 января 2024 года

Почти пять тысяч орловских семей использовали маткапитал в 2023 году

Большая часть потратила средства на улучшение жилищных условий.

Фото: архив

В 2023 году в Орловской области 4 894 семьи воспользовались семейным капиталом. Такие данные публикует тг-канал "Телеграммы из Орла". Из этих семей:
  • 3 420 - улучшили жилищные условия; 
  • 1335 - оформили ежемесячную выплату из средств маткапитала;
  • 711 - направили капитал на образование детей;
  • 10 - использовали деньги на накопительную пенсию;
  • 1 - распорядился направить средства на социальную адаптацию в обществе ребенка-инвалида.
Использовать материнский капитал можно не выходя из дома. Для этого нужно заполнить электронное заявление на портале Госуслуг.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.