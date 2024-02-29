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10:00, 29 февраля 2024 года 20 орловских семей получили сертификаты на жилье в 2024 году Работа по выдаче свидетельств завершена.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области в 2024 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на жилье получили 20 семей. Господдержка осуществляется в рамках регионального проекта "Обеспечение жилье молодых семей".



У молодых семей будет семь месяцев на получение улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба областного правительства. Социальная выплата может быть использована как для покупки жилья, строительства дома, так и первоначального взноса на ипотеку или оплаты остатка по ней.



Чтобы получить выплату, орловские семьи могут обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства. Критерии, а также форма заявления и пакет документов определены постановлением правительства РФ от 17 декабря 2010 года №1050. Напомним, накануне сертификат на улучшение жилищных условий вручил молодой семье глава Кромского района Андрей Усиков.



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Сергей Силаев



