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18:58, 28 февраля 2024 года В Кромах семье вручили сертификат на жилье Свидетельство вручил глава района Андрей Усиков.



Фото: соцсети Андрея Усикова

Глава Кромского района Андрей Усиков вручил свидетельство о праве на получение выплаты на жилье молодой семье Рязанцевых. Торжественное мероприятие состоялось 28 февраля.



– Хочу поздравить семью Рязанцевых, которой сегодня было вручено свидетельство, и пожелать им счастья, здоровья и уюта в новом доме. Пусть этот дом будет наполнен счастьем, любовью и теплом, а дети растут в нем счастливыми и успешными, - написал глава района.



Усиков отметил, что сертификат был вручен благодаря программе "Обеспечение жильем молодых семей". Она направлена именно на молодые семьи и благополучие их детей.





Сергей Силаев



