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17:00, 28 февраля 2024 года Здания бывшего роддома в Орле передали двум медучреждениям Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение, согласно которому у НКМЦ имени Круглой изымается находящееся у него на праве оперативного управления недвижимое госимущество. Речь идет о зданиях бывшего роддома на 2-й Посадской.



Так, в распоряжение поликлиники №3 отходят здание пищеблока, хозблок, склад, патологическое отделение, хозяйственный корпус, акушерско-физиологическое отделение и гараж.



Орловскому психоневрологическому диспансеру досталось гинекологическое отделение.



Напомним, что поликлиника №3 намерена открыть на базе полученного имущества лаборатории и дневной стационар, а также перевести отделение медицинской реабилитации, центр амбулаторной хирургической помощи, отделение эндоскопии.







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Артем Ежаков



