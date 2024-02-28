Здания бывшего роддома в Орле передали двум медучреждениям
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение, согласно которому у НКМЦ имени Круглой изымается находящееся у него на праве оперативного управления недвижимое госимущество. Речь идет о зданиях бывшего роддома на 2-й Посадской.
Так, в распоряжение поликлиники №3 отходят здание пищеблока, хозблок, склад, патологическое отделение, хозяйственный корпус, акушерско-физиологическое отделение и гараж.
Напомним, что поликлиника №3 намерена открыть на базе полученного имущества лаборатории и дневной стационар, а также перевести отделение медицинской реабилитации, центр амбулаторной хирургической помощи, отделение эндоскопии.