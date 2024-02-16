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19:50, 16 февраля 2024 года В зданиях бывшего орловского роддома разместят лаборатории и дневной стационар Также туда переедут некоторые отделения поликлиники №3.







Определилась судьба зданий, в которых размещался роддом на улице 2-й Посадской. Их передали поликлинике №3, где сейчас серьезный дефицит квадратных метров.



У руководства медучреждения грандиозные планы на использование дополнительных помещений. Речь идет о двух зданиях, расположенных по четной стороне улицы Карачевской. В двухэтажном заработает лабораторная служба. В трехэтажное из поликлиники переедут отделение медицинской реабилитации, центр амбулаторной хирургической помощи, отделение эндоскопии, а также дневной стационар.



Например, в новом отделении реабилитации будет просторнее, что позволит новые методы. Основные направления – восстановление сосудистых, неврологических и постковидных пациентов. Дополнительные помещения позволят оборудовать тренажерный зал и место для занятия лечебной физкультурой.



В отделении эндоскопии будет возможно сделать диагностику под наркозом, а в амбулаторном хирургическом центре будут выполняться операции одного дня – например, по удалению новообразований на верхних слоях кожи.



Здание гинекологического корпуса роддома отдадут другому медучреждению.





Елена Литинская



