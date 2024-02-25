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17:00, 25 февраля 2024 года В Орле помолились о бойцах, погибших в зоне СВО Молебен состоялся в гарнизонном храме Казанской иконы Божией матери при Академии ФСО.



Фото: Орловская митрополия

В Казанском храме при Академии ФСО помолились о защитниках Руси. Молебен совершил ключарь храма иерей Максим Ерескин.



Как сообщили в Орловской митрополии, на богослужении пришли родственники участников специальной военной операции и семьи погибших при выполнении боевого долга. Священник обратился к ним со словами поддержки.



Напомним, что в спецоперации участвуют почти полторы тысячи жителей Орла. Родным и близким военных в решении бытовых и социальных вопросов помогают в городской администрации. Всего в областной столице 1259 семей бойцов СВО.



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Сергей Мерцалов



