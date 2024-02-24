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18:00, 23 февраля 2024 года Полторы тысячи жителей Орла участвуют в СВО Город активно помогает бойцам на передовой и их семьям.





Почти полторы тысячи жителей Орла участвуют в специальной военной операции. Об этом рассказал мэр Юрий Парахин. Всего в областной столице 1259 семей бойцов СВО.



Семьи военных курируют 316 сотрудников городской администрации. Они помогают родным солдат в решении бытовых и социальных вопросов.



Также в городе активно отправляют на передовую гуманитарные грузы. Мэрия передала в зону СВО порядка 50 тонн помощи.





Артем Ежаков



