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15:00, 22 февраля 2024 года В Костроме появится сквер в честь уроженца Орловщины Такое решение приняли жители города в ходе интернет-опроса.



Фото: тг-канал "Принт Ливны"

За присвоение скверу на улице Никитской имени героя СВО, уроженца Ливен Алексея Коблова проголосовали более 80% костромичей. Как сообщили в пресс-службе администрации Костромы, окончательное решение о переименовании зеленой зоны в "Сквер имени Алексея Коблова" в ближайшее время примет Дума областного центра.



Алексей Николаевич родился в Ливнах в 1972-м году. До СВО Коблов участвовал в миротворческой операции в Абхазии и контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В боевых действиях на Донбассе был в должности начальника отдела планирования огневого поражения противника оперативного управления штаба ВДВ.



Полковник Алексей Коблов погиб 1 ноября 2023 года при выполнении боевой задачи. Похоронен в Костроме на Аллее Славы. Награжден орденами Мужества, "За боевые заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медалью Суворова.







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Сергей Мерцалов



