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12:00, 26 декабря 2023 года В Орловской области увековечили память бойца СВО Парта Героя и мемориальная доска появились в лицее имени Булгакова в Ливнах.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

В лицее имени Булгакова открыли парту Героя и мемориальную доску в честь своего выпускника Алексея Коблова. Как сообщает "ПРИНТ-ТВ", мужчина погиб, выполняя свой воинский долг в ходе проведения СВО.



Алексей Коблов родился и вырос в Ливнах. Учился в школе № 3 и окончил ее с серебряной медалью. А после навсегда связал свою жизнь с армией. Алексей Николаевич участвовал в миротворческой операции в Абхазии, контртеррористических операциях на Северном Кавказе.



Полковник Коблов награжден орденами Мужества, "За боевые заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медалью Суворова. Алексей Николаевич погиб в зоне СВО 1 ноября 2023 года.





Сергей Мерцалов



