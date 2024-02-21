Минтранс анонсировал реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в Орле
Работы планируют завершить в 2024 году.
Фото: архив "Вести-Орел"
В 2024 году в Орле реконструируют взлетно-посадочную полосу аэропорта. Как пишет "Интерфакс", об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Василий Десятков на выставке-форуме "Россия".
Кроме Орла взлетно-посадочные полосы в текущем году достроят и сдадут в эксплуатацию в аэропортах Воронежа, Кемерова, Грозного, Мирного, Охотска, Полярного, Томска и поселка Беринговского.
В настоящее время реконструкция орловского аэропорта продолжается. Специалисты проводят работы по обеспечению безопасности патрульных автомобилей, обустраивают дренаж на взлетно-посадочной полосе. В здании аэровокзала устраивают монолитный фундамент.