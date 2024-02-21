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14:30, 21 февраля 2024 года

Минтранс анонсировал реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в Орле

Работы планируют завершить в 2024 году.

Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году в Орле реконструируют взлетно-посадочную полосу аэропорта. Как пишет "Интерфакс", об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Василий Десятков на выставке-форуме "Россия".

Кроме Орла взлетно-посадочные полосы в текущем году достроят и сдадут в эксплуатацию в аэропортах Воронежа, Кемерова, Грозного, Мирного, Охотска, Полярного, Томска и поселка Беринговского. 

В настоящее время реконструкция орловского аэропорта продолжается. Специалисты проводят работы по обеспечению безопасности патрульных автомобилей, обустраивают дренаж на взлетно-посадочной полосе. В здании аэровокзала устраивают монолитный фундамент.

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Сергей Мерцалов
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