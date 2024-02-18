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14:00, 18 февраля 2024 года Из Орла можно будет улететь в Москву, Петербург, Крым и Краснодар Работы в аэропорту продолжаются.



Фото: архив "Вести-Орел"

Реконструкция орловского аэропорта продолжается. Сейчас специалисты проводят работы по четырем направлениям. Подготовительный этап завершается.



Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, специалисты проводят работы по обеспечению безопасности патрульных автомобилей, обустраивают дренаж на взлетно-посадочной полосе. В здании аэровокзала устраивают монолитный фундамент.



– Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных разработанной проектной документацией, позволит возобновить полеты воздушных судов из Орловской области и обратно в радиусе 3000 километров, - отмечают в пресс-службе.



Реконструкция ведется в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры " и федеральной программы "Развитие региональных аэропортов". Орловцы смогут улететь в Москву, Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край.





Сергей Силаев



