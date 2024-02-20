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20:45, 19 февраля 2024 года

В Орловской области растет число золотых медалистов

Статистику привел глава региона.

Фото: "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 19 февраля рассказал об изменении числа золотых медалистов в регионе. Согласно данным, приведенным главой региона, число медалистов с 2000-х годов увеличилось в 1,71 раза.

Очень отрадно, что мы, подводя итоги прошлого года, видим, что у нас очень хорошая тенденция по увеличению числа золотых медалистов. Если в 2000 году их было 249, то в 2023 - уже 426, - привел статистику Андрей Клычков.

Глава региона напомнил, что в области введена региональная медаль, дающая дополнительные баллы для поступления. Также во время прямого эфира 19 февраля стало известно, что родители смогут обсудить с органами управления образования даты проведения последних звонков и выпускных.

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Сергей Силаев
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