В Орловской области растет число золотых медалистов
Статистику привел глава региона.
Фото: "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 19 февраля рассказалоб изменении числа золотых медалистов в регионе. Согласно данным, приведенным главой региона, число медалистов с 2000-х годов увеличилось в 1,71 раза.
– Очень отрадно, что мы, подводя итоги прошлого года, видим, что у нас очень хорошая тенденция по увеличению числа золотых медалистов. Если в 2000 году их было 249, то в 2023 - уже 426, - привел статистику Андрей Клычков.
Глава региона напомнил, что в области введена региональная медаль, дающая дополнительные баллы для поступления. Также во время прямого эфира 19 февраля стало известно, что родители смогут обсудить с органами управления образования даты проведения последних звонков и выпускных.