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20:25, 19 февраля 2024 года

Даты выпускных и последних звонков в орловских школах обсудят с родителями

Об этом сообщил глава региона.

Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 19 февраля сообщил, что органы управления образования обсудят с родителями даты выпускных и последних звонков 2024 года.

Здесь я прошу органы управления образования с родителями обсудить даты, чтобы это было всем удобно. Это праздник для детей, это событие, переход во взрослую жизнь. Прошу вместе с родительским сообществом обсудить и дать предложения, - поручил Клычков.

Напомним, предварительные даты недавно озвучил глава министерства просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, последние звонки в России пройдут 24-25 мая, а выпускные – 28-29 июня.

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Сергей Силаев
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