Даты выпускных и последних звонков в орловских школах обсудят с родителями
Об этом сообщил глава региона.
Фото: архив "Вестей"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 19 февраля сообщил, что органы управления образования обсудят с родителями даты выпускных и последних звонков 2024 года.
– Здесь я прошу органы управления образования с родителями обсудить даты, чтобы это было всем удобно. Это праздник для детей, это событие, переход во взрослую жизнь. Прошу вместе с родительским сообществом обсудить и дать предложения, - поручил Клычков.
Напомним, предварительные даты недавно озвучилглава министерства просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, последние звонки в России пройдут 24-25 мая, а выпускные – 28-29 июня.