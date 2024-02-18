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15:50, 18 февраля 2024 года Известно, когда пройдут последние звонки и выпускные в орловских школах в 2024 году Даты назвал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



Фото: "Вести-Орел"

Глава министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов назвал даты, когда пройдут в 2024 году последние звонки и выпускные. По словам министра, последние звонки пройдут 24-25 мая, а выпускные – 28-29 июня. Об этом Кравцов сообщил в ходе "Дня образования" на Международной выставке-форуме "Россия".



Точные даты для орловского региона озвучат региональные власти. Редакция "Вести-Орел" об этом заблаговременно сообщит.





Сергей Силаев



