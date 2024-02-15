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9:53, 15 февраля 2024 года Гололед мешает орловцам добираться до работы и учебы Машины приходится долго готовить к поездке.





Фото: Сергей Силаев

Непростые погодные условия добавляют орловцам проблем. Для того, чтобы подготовить машину к поездке на учебу или работу, местные жители должны очистить ледяные стекла. Сделать это бывает непросто.





На дорогах в центре Орла сохраняются пробки даже после девяти утра. Традиционно высокие цены и на такси в час пик.



Также из-за непогоды в ряде районов села и деревни остались без электричества. Проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются в Знаменском, Ливенском, Болховском, Верховском, Залегощенском, Колпнянском, Покровском, Свердловском, Хотынецком, Урицком и Свердловском районах и в Орловском муниципальном округе.



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Сергей Силаев



