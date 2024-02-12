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16:30, 12 февраля 2024 года

Здание школы на улице Зеленина в Орле поставили на государственный кадастровый учет

Сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Фото: архив "Вести-Орел"

Новая школа на Зеленина в Орле стала первым социально значимым объектом региона, который зарегистрировали в этом году. Как сообщили в Управлении Росреестра по Орловской области, на кадастровый учет здание поставили в течение дня подачи заявки.

- Государственная регистрация и кадастровый учет дошкольных, общеобразовательных, медицинских, культурно-спортивных учреждений находятся на особом контроле. Правовая экспертиза представленных документов и внесение сведений о социально значимых объектах в Единый государственный реестр недвижимости осуществляются в кратчайшие сроки - от одного дня до нескольких часов, - отметила руководитель орловского Управления Росреестра Надежда Кацура.

Учебное заведение общей площадью более 26 тысяч квадратных метров рассчитано на 1225 учащихся. Школа распахнет свои двери для детей 1 сентября 2024 года.

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