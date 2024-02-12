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15:15, 12 февраля 2024 года Школа на Зеленина Орла начнет работу 1 сентября 2024 года Сейчас учебное заведение комплектуют персоналом.



Фото: архив "Вестей"

Учебный процесс в самой большой школе региона начнется 1 сентября 2024 года. В настоящее время администрация ведет работу по комплектованию школы педагогическим и обслуживающим персоналом, готовит учебную документацию и документы для получения лицензии. Это следует из ответа пресс-службы мэрии местному жителю в соцсетях.



Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, после того, как будет получен акт на ввод в эксплуатацию, документы на получение лицензии передадут в профильный департамент.



– Учебный процесс в школе №53 начнется 1 сентября этого года, в марте запланирован день открытых дверей, - заявили в пресс-службе администрации города Орла.





Сергей Силаев



