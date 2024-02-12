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15:05, 12 февраля 2024 года

В Орловской области устраняют последствия ледяного дождя

Тему обсудили на аппаратном совещании.


В Орле 12 февраля в областной администрации подняли тему устранения гололеда. Губернатор Андрей Клычков поручил профильным службам и ведомствам активизировать усилия по устранения последствий непогоды, обеспечить безопасность движения авто и пешеходов.

Работу нужно организовать по всем направлениям с привлечением дополнительных сил и средств, - подчеркнул Андрей Клычков.

За 11-12 февраля на территории региона задействовали почти 400 единиц техники для уборки дорог. Рабочие израсходовали порядка 2300 тонн песко-соляной смеси.

Напомним, утром орловцы добирались до работы и учебы с трудом. Этому поспособствовал ледяной дождь, на дорогах появилась гололедица. А травмпункты за полдня приняли порядка сотни пострадавших.

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Сергей Силаев
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