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15:00, 12 февраля 2024 года 12 февраля травмпункты Орла приняли около сотни человек Пациенты приходят с ушибами, растяжениями и переломами.





Гололед и необработанные дороги стали причиной очередей в травмпунктах Орла 12 февраля. Пациенты приходят с ушибами, растяжениями и переломами. С утра и до полудня медики приняли около сотни человек.



Как рассказали в Орловском гидрометцентре, в ближайшие пару суток условия для образования гололеда и гололедицы на дорогах сохранятся.









