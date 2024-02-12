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19:22, 12 февраля 2024 года

В 2024-м году в Орловской области пройдет более 70 ярмарок вакансий

В прошлом году их было чуть больше.


В 2024-м году в Орловской области пройдет более 70 ярмарок вакансий. Об этом сообщает региональный информационный портал. Напомним, что график ярмарок на февраль уже известен.

В прошлом году ярмарок вакансий было чуть больше – 88. Их посетили около 4,5 тысячи человек. Работодатели представили 6,7 тысячи предложений.

Тем временем, в регионе зафиксирован исторический минимум по безработице. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, составила 1,3 тысячи человек. Для одного безработного на рынке есть восемь вакансий.

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Артем Ежаков
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