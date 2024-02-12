Главная » Новости



19:22, 12 февраля 2024 года В 2024-м году в Орловской области пройдет более 70 ярмарок вакансий В прошлом году их было чуть больше.





В 2024-м году в Орловской области пройдет более 70 ярмарок вакансий. Об этом сообщает региональный информационный портал. Напомним, что график ярмарок на февраль уже известен.



В прошлом году ярмарок вакансий было чуть больше – 88. Их посетили около 4,5 тысячи человек. Работодатели представили 6,7 тысячи предложений.



Тем временем, в регионе зафиксирован исторический минимум по безработице. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, составила 1,3 тысячи человек. Для одного безработного на рынке есть восемь вакансий.



Читайте также: В феврале в Орловской области пройдет пять ярмарок вакансий





Артем Ежаков



