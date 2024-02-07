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13:19, 7 февраля 2024 года В феврале в Орловской области пройдет пять ярмарок вакансий Первая состоится уже 8 февраля.





В феврале в Орловской области пройдет пять ярмарок вакансий. Это следует из графика, опубликованного на портале управления труда и занятости профильного регдепартамента.



Первая состоится уже завтра, 8 февраля, в Центре занятости населения Советского района города Орла, с 11:00 до 12:00. Вакансии предложат завод "Орелкомпрессормаш", "Спецавтобаза", "Почта России". Также будет работать пункт отбора на военную службу по контракту.



Следующая ярмарка пройдет 13 февраля в ЦЗН Орловского муниципального округа, 20 февраля – в ЦЗН Заводского района Орла и ЦЗН Болховского района, 27 февраля соискателей ждут в ЦЗН Урицкого района.



Вся информация о времени работы ярмарок, адресах, работодателях и вакансиях представлена на портале управления труда и занятости. Перейти к списку можно по ссылке.





Артем Ежаков



