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13:45, 10 февраля 2024 года

Орловцы увидят уникальное артиллерийское орудие начала 17 века

Старинную пищаль выставили на всеобщее обозрение в орловском краеведческом музее.

Фото: институт археологии РАН

Орудие, изготовленное в первой половине 17 века, нашли участники Сейминско-Суджинской экспедиции Института археологии РАН под руководством Олега Радюша в октябре 2023 года. Распопки велись на территории парка "Орловская крепость" (Стрелка Оки и Орлика).

По данным исследователей, железное артиллерийское орудие относится к категории кованых фальконетов. Их делали в начале 17 века на заказ партией от трех до пяти штук. Такие находки в археологии крайне редки.

Увидеть украшенный декором в виде змеиной головы старинный ствол можно в орловском краеведческом музее на выставке "Орловский край - территория древностей". Всего в экспозиции представлено более 200 экспонатов, в том числе периода неолита. Выставка будет работать до 3 марта 2024 года.

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Сергей Мерцалов
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