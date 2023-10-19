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19:30, 19 октября 2023 года

Археологи РАН нашли старинную пушку в центре Орла

Пищаль первой половины 17 века находится в очень хорошем состоянии.

Фото: институт археологии РАН

Сотрудники Сейминско-Суджинской экспедиции ИА РАН при раскопках на территории мемориального парка "Орловская крепость" (Стрелка Оки и Орлика) обнаружили в хорошем состоянии пищаль первой половины 17 века. Целый ствол малокалиберного орудия и фрагмент казенной части такой же пищали найдены около южной части фундамента дома, который на карте 1727 года обозначен как "воеводская изба".

Такие пищали в допетровской Руси назывались "волконея, волконейка" – это переогласовка западноевропейского названия оружия этого типа "фалконет". Сейчас мы не можем точно сказать, где и когда была сделана эта пищаль. У нас есть две версии времени ее производства: либо она была изготовлена до 1615 г. и ее использовали для обороны Орла во время похода Лисовского, либо ее привезли в Орловскую крепость уже после 1636 г., когда город начал возрождаться после пожара. Точнее определить, как она связана с историей города, мы сможем после дальнейших исследований, - сказал руководитель Сейминско-Суджинской экспедицией ИА РАН Олег Радюш.

В 1615 году под Орлом произошло военное столкновение отряда легкой польской кавалерии под командованием Александра Лисовского и отряда царских ратных людей во главе с Дмитрием Пожарским. Сражение шло в течение шести дней, после чего Лисовский внезапным штурмом взял Орел и сжег деревянные укрепления. Олег Радюш предположил, что после участия в военных действиях пищаль завершила свой век как сигнальная пушка, чем и объясняется ее хорошая сохранность.


Сергей Силаев
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