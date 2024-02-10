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9:00, 10 февраля 2024 года Орловцы доставили на фронт еще 150 печей-буржуек и 20 тонн воды Орловский гумконвой работал на Артемовском направлении.



Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Жители Орловской области продолжают оказывать помощь нашим бойцам, которые сражаются на передовой. 8 февраля орловцы доставили им очередной груз. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Андрей Клычков, посылку получили военные на артемовском направлении.



- Вода и печи, гуманитарные грузы - это наш способ сказать спасибо ребятам, которые, не щадя себя, выполняют воинский долг, защищают Родину и ее жителей, проявляют мужество и самоотверженность, - подчеркнул глава региона.



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