Орловцы доставили на фронт 250 печей-буржуек и 20 тонн воды
Орловский гумконвой работал на Авдеевском направлении.
Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова
Жители Орловской области продолжают помогать бойцам, которые сражаются на передовой. На днях наши земляки доставили военным очередной груз. Как отметил в своем тг-канале губернатор Андрей Клычков, гумконвой работал на авдеевском направлении, откуда поступало самое большое число запросов от солдат.
- К нам поступает множество обращений с разных участков фронта: Кременная, Сватово, Попасная и другие. Постепенно, с учетом погодных условий, мы должны войти в режим доставки "аквагрузов" по примеру прошлого года. Дал поручение по максимуму выстроить график привоза воды нашим ребятам, - подчеркнул Андрей Клычков.