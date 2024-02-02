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16:30, 2 февраля 2024 года Орловцы доставили на фронт 250 печей-буржуек и 20 тонн воды Орловский гумконвой работал на Авдеевском направлении.



Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Жители Орловской области продолжают помогать бойцам, которые сражаются на передовой. На днях наши земляки доставили военным очередной груз. Как отметил в своем тг-канале губернатор Андрей Клычков, гумконвой работал на авдеевском направлении, откуда поступало самое большое число запросов от солдат.



- К нам поступает множество обращений с разных участков фронта: Кременная, Сватово, Попасная и другие. Постепенно, с учетом погодных условий, мы должны войти в режим доставки "аквагрузов" по примеру прошлого года. Дал поручение по максимуму выстроить график привоза воды нашим ребятам, - подчеркнул Андрей Клычков.





Сергей Мерцалов



