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21:08, 7 февраля 2024 года Колл-центр по вопросам обеспечения лекарствами заработает на Орловщине 8 февраля Консультацию можно будет получить с 8.30 до 17.30.



Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 7 февраля сообщил, что колл-центр по вопросам обеспечениями медицинскими препаратами начнет работу 8 февраля.



– Ежедневно, с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.30 по многоканальному номеру 122 (6) можно будет получить консультацию по лекарственному обеспечению и уточнить запрос по конкретному рецепту, - отметил глава региона.



Ранее стало известно, что с главврачами центральных районных больниц проводится срез по вопросам обеспечения населения препаратами









Сергей Силаев



