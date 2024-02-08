Колл-центр по вопросам обеспечения лекарствами заработает на Орловщине 8 февраля
Консультацию можно будет получить с 8.30 до 17.30.
Фото: архив "Вестей"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 7 февраля сообщил, что колл-центр по вопросам обеспечениями медицинскими препаратами начнет работу 8 февраля.
– Ежедневно, с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.30 по многоканальному номеру 122 (6) можно будет получить консультацию по лекарственному обеспечению и уточнить запрос по конкретному рецепту, - отметил глава региона.
Ранее стало известно, что с главврачами центральных районных больниц проводитсясрез по вопросам обеспечения населения препаратами