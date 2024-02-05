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16:15, 5 февраля 2024 года В Орловской области появится колл-центр по вопросам обеспечения лекарствами Он будет работать через линию "122".





В Орловской области появится колл-центр по вопросам обеспечения лекарствами. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал губернатор Андрей Клычков. Центр заработает на этой неделе.



Также глава региона заявил, что с главврачами центральных районных больниц проводится срез по вопросам обеспечения населения препаратами.





