Министр спорта РФ Олег Матыцин наградил Алексея Берестова
И.о. руководителя профильного департамента получил юбилейную медаль.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
Исполняющий обязанности руководителя департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов в Москве провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Стороны обсудили вопросы по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры и проведению мероприятий на территории региона. Об этом сообщилив департаменте физической культуры и спорта региона.
В конце визита Олег Матыцин вручил Алексею Берестову юбилейную медаль, посвященную 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Напомним, министр посетил с рабочим визитом Орловскую область 2 февраля. Глава министерства высоко оценил спортивные проекты региона.