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21:15, 2 февраля 2024 года

Министр спорта РФ высоко оценил спортивные проекты в Орловской области

Олег Матыцин посетил соревнования по стрельбе из лука и открыл в Орле футбольный манеж.



Свой визит в Орел министр спорта РФ Олег Матыцин начал со встречи с губернатором Андреем Клычковым, которая состоялась в ТМК "ГРИНН". Стороны обсудили развитие спорта в Орловской области, в том числе реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни", строительство спортивных объектов на территории региона, а также достижения орловских спортсменов.

Затем Олег Матыцин отправился на соревновательную площадку, где проходили финальные встречи первенства России по стрельбе из лука. Далее он принял участие в торжественной церемонии открытия крытого футбольного манежа в Орле. Строительные работы на объекте завершились в декабре 2023 года. Манеж будет доступен как юным спортсменам, так и игрокам ФК "Орел". В официальной церемонии поучаствовали глава региона Андрей Клычков и легенда российского футбола Юрий Семин.

- Открытие манежа - это большой праздник для жителей Орловской области, для всех любителей футбола. То, что мы находимся сегодня здесь, видим счастливые лица детей, поклонников футбола, в меня вселяет уверенность, что мы на правильном пути, - отметил министр.
 
По словам Андрея Клычкова, футбольный манеж - это хорошая площадка для занятий спортом и тренировок зимой, которая станет отличным подспорьем для наших футболистов.

- Рад, что сегодня вместе с руководством Министерства спорта, вместе со всеми вами мы даем старт работе нашего футбольного манежа. В рамках проведенной работы было сделано все, чтобы в обозначенные сроки был построен качественный объект и сейчас он, как никогда, кстати, - сказал глава региона.

В ходе своего визита в Орел Министр спорта РФ Олег Матыцин также заглянул на тренировку по настольному теннису, посетил Парк Победы, где ежедневно оттачивают свои профессиональные навыки орловские лыжники, Центральный стадион имени Ленина и встретился со спортивной общественностью региона.


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