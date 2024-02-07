7 февраля временно запретят стоянку машин в части Орла
Это связано с церемонией прощания с Вячеславом Соколовым.
Фото: архив "Вести-Орел"
7 февраля с 8:00 до 13:00 будет запрещена стоянка транспортных средств по следующим адресам:
• на ул. Лескова от ул. Красноармейской до Наугорского шоссе;
• от дома №1 по Наугорскому шоссе до памятника Воинам локальных войн и военных конфликтов;
• на ул. Пионерской от ул. Сурена Шаумяна до ул. Лескова.
Как сообщили в мэрии Орла, ограничения связаны с церемонией прощания с Вячеславом Соколовым. Они не касаются ее участников.
Напомним, что политик, Почетный гражданин Орла Вячеслав Константинович Соколов ушел из жизни 5 февраля в возрасте 82 лет. Прощание с ним состоится 7 февраля с 11:00 до 11:45 в зале ритуальных услуг №2 по адресу: Наугорское шоссе, 27А.