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18:09, 5 февраля 2024 года Почетный орловец Вячеслав Соколов скончался в возрасте 82 лет Прощание пройдет 7 февраля.







5 февраля на 83-м году ушел из жизни политик, Почетный гражданин Орла Вячеслав Константинович Соколов. Благодаря незаурядному таланту руководителя и большой любви к своему краю он навсегда вписал свое имя в летопись города.



Вячеслав Соколов – инженер по профессии, стал частью становления "промышленного Орла". Был депутатом Госдумы от КПРФ. Награжден самой высокой наградой региона – "За заслуги перед Орловской областью".



Прощание с Вячеславом Соколовым состоится 7 февраля с 11:00 до 11:45 в зале ритуальных услуг №2 по адресу: Наугорское шоссе, 27А.



Редакция ГТРК "Орел" выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Константиновича.





Анна Боева



