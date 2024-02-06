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9:00, 6 февраля 2024 года

Рамзан Кадыров отметил работу экипажа танка с командиром-орловцем

Боевая машина уничтожила опорный пункт ВСУ на харьковском направлении.

Скриншот: видео из тг-канала Сергея Лежнева

Советник губернатор Орловской области Сергей Лежнев обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой наградить экипаж танка под командованием орловца. Ранее Лежнев опубликовал видео того, как боевая машина уничтожает опорный пункт противника на харьковском направлении. Также ролик обнародовал глава Чечни.

Размзан Кадыров отметил, что в уничтожении укрепрайона противника участвовали начальники ОМВД РФ по Курчалоевскому и Веденскому районов ЧР Рустам Агуев и Абубакар Боршигов.
"Совместная работа с подразделением «Ахмат» на данном направлении приносит существенные результаты, начиная от уничтожения вражеских складов и заканчивая уничтожением вражеской силы. Враг тут точно не пройдет. Я думаю, вы со мной согласитесь, что воины достойны наград. Знаю, что документы были представлены. Давайте порадуем тоже наших защитников. Они этого точно достойны", – обратился Сергей Лежнев к Рамзану Кадырову.


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