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18:00, 2 февраля 2024 года

Лежнев показал, как орловские танкисты уничтожили опорник ВСУ

Работу зафиксировали с воздуха.


Видео: Сергей Лежнев

Советник губернатор Орловской области Сергей Лежнев опубликовал видео, где показано с воздуха, как экипаж танка, где командиром является орловец, выстрелом уничтожает опорник ВСУ на Харьковском направлении.

Надеюсь, парни получат заслуженные государственные награды, - написал Лежнев в тг-канале.

Сергей Лежнев назвал работу экипажа ювелирной и отметил, что на их счету уже большое количество пораженных объектов. Советник собирается лично поблагодарить танкистов за работу. После поражения цели операторы БПЛА, наблюдавшие за происходящим, громко отреагировали на успешный выстрел.


Сергей Силаев
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