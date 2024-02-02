Лежнев показал, как орловские танкисты уничтожили опорник ВСУ
Работу зафиксировали с воздуха.
Видео: Сергей Лежнев
Советник губернатор Орловской области Сергей Лежневопубликовалвидео, где показано с воздуха, как экипаж танка, где командиром является орловец, выстрелом уничтожает опорник ВСУ на Харьковском направлении.
– Надеюсь, парни получат заслуженные государственные награды, - написал Лежнев в тг-канале.
Сергей Лежнев назвал работу экипажа ювелирной и отметил, что на их счету уже большое количество пораженных объектов. Советник собирается лично поблагодарить танкистов за работу. После поражения цели операторы БПЛА, наблюдавшие за происходящим, громко отреагировали на успешный выстрел.